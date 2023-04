Grimaldo: «Agora a pensar no campeonato para no fim ir ao Marquês!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

O Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões aos pés do Inter e o foco da equipa orientada por Roger Schmidt está no campeonato nacional. À entrada para a 29.ª jornada da Liga, os encarnados levam agora 4 pontos de vantagem sobre o FC Porto - depois de terem chegado a estar com 10 de distância -, e os jogadores já sonham com o "38"."Hoje acabou a nossa caminhada na Liga dos Campeões, orgulhoso desta equipa; na próxima época o Benfica voltará a estar entre os grandes da Europa. Agora a pensar no campeonato para no fim ir ao Marquês!", escreveu Grimaldo nas redes sociais após o empate de ontem com o Inter.Florentino recorreu igualmente ao Instagram para sublinhar o foco das águias: "Assim terminou o nosso percurso europeu, muito orgulhoso do que fizemos como equipa e como chegámos até aqui. No próximo ano estaremos de volta e ainda mais maduros. Agora, foco no nosso objetivo principal o 38!"