Grimaldo ainda guarda vídeos do golo ao Maccabi: «Um dos melhores da minha carreira»

A viver uma das melhores temporadas da carreira, Grimaldo leva de 2022/23 um golo que será recordado para toda a vida. O remate certeira ainda de fora da área na vitória caseira frente ao Maccabi Haifa está-lhe gravado na mente e o lateral até tem vídeos desse momento, não só pela beleza do golo, mas também porque foi dedicado à filha, que estava ainda por nascer. E o defesa promete mostrá-lo mais tarde em casa."Tinha sabido que iria ser pai e era um golo que queria marcar para dedicar à família. A minha filha agora já tem três meses. Foi para ela e para a minha mulher. Tenho os vídeos guardados. Foi num palco incrível, em casa, à frente de 60 mil adeptos. Vou lembrar-me sempre disso", salientou, em entrevista ao canal de Youtube do Benfica, colocando esse lance numa lista restrita. "Ser na Champions, ainda para mais, fez com que se tornasse um dos melhores da minha carreira. Há outros golo de boa memória. Creio que estaria a disputar o top-3", frisou.Mesmo num remate de inspiração individual, Grimaldo repartiu ainda os louros com os colegas. "O meu colega [João Mário] teve a oportunidade de dar uma linha de passe, o que me deu espaço para decidir. Decidi rematar, é um pontapé que tenho treinado. Apareceu o espaço e saiu tudo bem. Há muito que treino os remates de fora da área", esclareceu.O defesa ainda tentou explicar como se faz uma parábola, um tipo de remate que o levou a fazer o golo ao Maccabi. "Levo muitos anos a treinar. É um gesto com a parte interior em que dás efeito na bola. É difícil explicar como se faz", frisou.