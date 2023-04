Grimaldo assume ansiedade

O plantel do Benfica conta com vários jogadores experientes e habituados a clássicos e jogos de elevado grau de dificuldade. Um deles é Grimaldo, que mesmo assim deu conta da sua ansiedade através de uma ‘story’ no Instagram. "’Tic-tac’. Estou com muita vontade de ver o nosso estádio na sexta-feira", escreveu o defesa-esquerdo espanhol, que está em final de contrato e não chegou a acordo para renovar.Na Luz desde janeiro de 2016, Grimaldo vai disputar o 14º clássico diante do FC Porto sendo que obteve apenas três triunfos e marcou só um golo.