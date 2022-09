Grimaldo rendido a Gonçalo Ramos: «Nunca descansa»

Alejandro Grimaldo, defesa espanhol do Benfica, elogia Gonçalo Ramos em declarações ao jornal 'Marca', publicadas no dia em que Espanha defronta Portugal no decisivo jogo da Liga das Nações. O defesa alerta a seleção do seu país para os perigos que o jovem avançado pode representar."No Gonçalo gosto de duas coisas: é goleador e tem uma intuição incrível. Além disso é um grande lutador, nunca descansa", alerta Grimaldo.Gonçalo Ramos foi chamado por Fernando Santos depois de Rafa ter anunciado que não pretendia representar a Seleção. O jogador, de 20 anos, soma esta época no Benfica 8 golos e 6 assistências, em 12 jogos.