Grimaldo avisa sobre a Champions: «Temos ambição e estamos cá para lutar»

Com mais um passo dado na Liga dos Campeões, Grimaldo garante que o Benfica tem a ambição de ir longe na competição. O lateral-esquerdo prefere pensar passo a passo e lembra que o grande objetivo é a conquista do campeonato, mas expressa que os encarnados estão na Champions para ir à "luta"."Sabemos o que o nosso objetivo é o campoeonato, mas temos uma equipa forte. Estamos entre as oito melhores equipas da Europa, mas temos ambição e vamos passo a passo, mas vamos deixar o tema por aqui", disse, entre sorrisos, antes de completar: Temos de ter os pés assentes na terra. Sabemos que as outras equipas são as melhores do Mundo. Estamos aqui para lutar."Com os encarnados a viverem um bom momento, Grimaldo destaca a coesão da equipa, mas sabe que os jogos em casa são especiais, até porque vê no 12º jogador um elemento crucial para o sucesso das águias. "É claro que agora se formou uma onda benfiquista gigante. Nota-se no ambiente. É como se entrássemos em campo já a ganhar", sublinhou.O defesa, de 27 anos, lembrou ainda que o conhecimento entre os colegas também tem um papel de relevo. "Já nos conhecemos há muitos anos. Conhecemo-nos bem dentro de campo e sabemos as movimentações que cada um faz", frisou.Já a um capítulo mais pessoal, Grimaldo admitiu que se sente mais confortável a atacar, mas vê-se cada vez melhor no plano defensivo. "Sou lateral e jogo numa defesa a quatro. Trabalhei muito defensivamente. Sinto-me bem defensivamente, mas o meu ponto forte sempre foi dar assistências e golos", analisou, destacando ainda o trabalho que tem feito ao nível do último passe. Pelo meio, ainda lembrou os quatro golos de livre que já leva esta época. "É difícil treinar esse aspeto quando jogas de três em três dias, mas tento sempre praticar. Isso vem desde há muitos anos", concluiu.