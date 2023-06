Grimaldo bem posicionado para ser chamado à seleção espanhola

Durante os sete anos e meio que esteve no Benfica, Alejandro Grimaldo foi por várias vezes observado e apontado como estando na mira da seleção espanhola, mas a verdade é que, apesar das boas exibições e da forma preponderante como se assumiu no clube da Luz, nunca conseguiu ser chamado à equipa absoluta. Essa situação pode estar perto de mudar, curiosamente agora que se sabe que está de saída das águias para rumar ao Bayer Leverkusen.Segundo o 'AS', o ainda jogador do Benfica está na linha da frente para ser chamado na sequência da lesão sofrida por Alejandro Balde, que tira o jogador do Barcelona dos próximos compromissos da Roja. E logo para uma fase final de uma competição internacional, já que os dois jogos nesta janela FIFA são referentes à Final Four da Liga das Nações. O primeiro jogo é a 15 de junho, na meia-final diante de Itália.A confirmação está marcada para sexta-feira, quando Luis De La Fuente anunciar a lista de convocados, pelas 11h30 (hora espanhola).