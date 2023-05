Grimaldo chegou aos 300 jogos pelo Benfica e lembra qual foi o melhor momento que viveu

Grimaldo atingiu a marca dos 300 jogos de águia ao peito, na vitória com o Sp. Braga por 1-0 , uma marca que, confessa, não esperava atingir."Quando cheguei cá, há sete anos e meio, não imaginava que ia atingir os 300 jogos, mas agora, no último jogo com o Sp. Braga, atingi esse número. É um orgulho muito grande. Estar cá há tanto tempo e poder jogar tantos jogos num clube de altíssimo nível como o Benfica é um grande orgulho para mim", sublinhou, em declarações à Benfica Play, mesmo que, frente aos arsenalistas, não tivesse pensado nesse dado."No momento, não pensei no número, mas em ganhar. Era um jogo importante para a equipa. Depois do jogo analisei e pensei que era o jogo 300, que era muito especial. Contra o Sp. Braga, um encontro importante para nós conseguirmos o objetivo. Depois dos jogos, é que analiso tudo. Foi um momento muito especial para mim", continuou.Sobre este percurso de sete épocas e meia na Luz, o lateral espanhol reconheceu que é um percurso difícil, com muita exigência, mas não esquece o jogo de estreia, frente ao União da Madeira, em fevereiro de 2016."Jogar numa equipa como o Benfica é difícil. É um clube de altíssimo nível, tens de estar sempre num nível muito alto para jogar todas as semanas. Com muito trabalho e sacrifício, durante sete anos e meio, consegui jogar sempre muitos jogos em cada época, sempre a um alto nível. Poder chegar a este número é um orgulho enorme, porque não é fácil, por trás de tudo está muito trabalho e sacrifício para a cada época poder jogar 40 ou 50 jogos num nível de exigência muito alto. Agora é continuar para atingir o nosso objetivo esta época que é conquistar o campeonato", referiu, antes de lembrar a primeira vez que jogou pelas águias."Tinha chegado a um novo país, uma nova equipa, a meio da época. Era difícil entrar e jogar. Levei um período de adaptação. Quando chega o momento da estreia, fica-se sempre nervoso, mas lembro-me que foi muito especial. Entrei numa equipa que estava a jogar com grande confiança e que estava num bom momento. É mais fácil entrar numa equipa que está a conseguir vitórias. É um dia que vai ficar sempre na minha memória".Grimaldo já venceu muitos jogos e conquistou vários títulos, mas há um que diz ser mais especial."Falo sempre do primeiro campeonato [2015/16]. Do jogo no Estádio da Luz, de ganhar o campeonato. Ir depois para o Marquês de Pombal. Foi algo que foi muito especial. Não imaginava o que ia acontecer, foi algo que me vai ficar sempre na cabeça, foi especial. Estou muito feliz por todos estes anos, por jogar neste clube. De poder dar tudo no clube, dos bons e maus momentos. Não é fácil sair dos momentos em que não consegues os objetivos, mas também é uma aprendizagem para todos e isso e ajuda-nos depois a conseguir os objetivos no ano seguinte. Aprendi a jogar numa equipa em que tens de ganhar sempre. Em que tens de trabalhar para conseguir os objetivos em cada época".