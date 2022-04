Grimaldo: «Colocámos este símbolo onde merece. Adeptos? São de Liga dos Campeões»

Grimaldo considera que o Benfica esteve em bom plano em Anfield, onde empatou (3-3) com o Liverpool e se despediu nos quartos de final da Liga dos Campeões."Eliminatória dividida. O Benfica portou-se bem nesta Liga dos Campeões, tanto na eliminatória, como na fase de grupos com Barcelona, Bayern. Esta eliminatória foi complicada mas continuamos a lutar por este símbolo e por estes adeptos que continuam a apoiar este clube. É difícil de explicar. Colocámos este símbolo onde merece na Liga dos Campeões. Penso que a equipa fez aqui uma partida muito boa e temos de pensar no que aí vem e fazer o mesmo", disse o lateral."Já na Luz fizemos grande partida, sabíamos que aqui seria difícil, mas podemos sair de cabeça levantada. Colocámos este símbolo onde merece. Fomos à procura do resultado na segunda parte. Fizemos jogo muito sólido, pena a bola parada, mas a nível de jogo, sacrifício, fizemos tudo. São jogadores que estão na Premier League, com nível muito alto e isso nota-se, não param 90 minutos. É muito complicado manter este ritmo durante 90 minutos. Agradecimento muito grande a estes adeptos. São adeptos de Liga dos Campeões", acrescentou, em declarações à Eleven Sports e CNN Portugal.