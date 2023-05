Grimaldo comparado na Alemanha a Kostic e Frimpong: «Existem poucos como ele»

Nuno Campos deixou água na boca nos adeptos do Bayer Leverkusen, com os tremendos elogios que deixou a Grimaldo, jogador que irá deixar o Benfica para rumar ao conjunto alemão no próximo verão. O antigo adjunto de Paulo Fonseca na Roma foi convidado pelo Bild,para perspetivar o duelo entre os italianos e o Bayer Leverkusen, desta quinta-feira, relativo à segunda-mão das meias-finais da Liga Europa, mas acabou por ser também questionado sobre esta recente transferência."O Grimaldo é um jogador extraordinário. Existem poucos como ele que podem "desbloquear" sozinhos, e por sua iniciativa, um jogo. É um jogador de ataque, com semelhanças ao Filip Kostic [lateral da Juventus] que também jogou na Alemanha. O número de golos e, principalmente, assistências são tremendos, ele é tão bom quanto Frimpong [atual jogador do Bayer Leverkusen] nos últimos 30 metros. E é regular, sem quebras exibicionis. Ele não é intermitente, está sempre envolvido no jogo com fortes cruzamentos, remates ou combinações que ajudam a desmontar defesas", assinalou o antigo treinador de Santa Clara e Tondela.Relativamente ao encontro entre Bayer Leverkusen e Roma, que irá decidir qual das equipas irá estar na final da Liga Europa, Nuno Campos lembrou a partida da 1.ª mão e vincou a forma "compacta" como os italianos irão defender a vantagem de 1-0."O primeiro jogo foi um jogo de detalhes que Mourinho geriu muito bem. Há muita estratégia nesses jogos. A Roma conseguiu encurtar o espaço entre os jogadores porque senão seria difícil. Estavam tão compactos e curtos, que sabiam que poderiam fazer um golo no contra-ataque", frisou o técnico, de 48 anos, que manifestou todo o seu respeito por José Mourinho: "É o treinador mais titulado que existe. Uma equipa defende de forma ainda mais compacta sob o seu comando porque faz de tudo pela ideia dele e vê-se o sucesso que Mourinho teve com essa mesma ideia. Isso é importante na Roma porque se os resultados não surgirem vai aparecer uma fase difícil. Mas agora todos acreditam que depois da Conference League podem conseguir a Liga Europa".Nuno Campos sublinhou ainda que conhece o técnico pessoalmente "desde que jogava na sua cidade Natal, Setúbal". "Fora do futebol, é uma pessoa muito humilde. A sua linguagem corporal e a forma como comunica são trunfos para retirar pressão aos seus próprios jogadores", justificou.