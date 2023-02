Grimaldo critica decisões do árbitro nos lances de Bah e Racic: «Diferença é o símbolo»

A diferença é o símbolo ‍?? — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) February 10, 2023

Alejandro Grimaldo criticou o facto de o árbitro Tiago Martins não ter mostrado a Uros Racic o cartão vermelho pela entrada sobre Aursnes na 2.ª parte do Sp. Braga-Benfica, à semelhança do que havia feito com Bah no primeiro tempo, depois de uma falta sobre Pizzi O lateral encarnado reagiu a uma publicação de uma conta benfiquista no Twitter, que criticava precisamente a decisão do juiz em dar apenas amarelo ao médio bracarense. "A diferença é o símbolo", disparou o defesa espanhol.