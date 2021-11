Grimaldo dá a receita para ganhar ao Barcelona: «A opção é ganhar mas não há que enlouquecer»

No Benfica desde 2015, Grimaldo não esquece os tempos que passou no Barcelona, clube onde fez parte da sua formação. O lateral esquerdo espanhol, de 26 anos, vai regressar a Camp Nou amanhã, na Liga dos Campeões, naquele que diz ser o seu"Estamos em terceiro no campeonato, mas a um ponto do líder. Ainda falta muito campeonato e queremos ganhá-lo. É o nosso objetivo principal. Na Europa, vamos tentar. Está complicado, mas vamos tentar. Acreditamos muito no que podemos conseguir", explicou o lateral esquerdo, numa entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo'.O jogador explicou a seguir como o jogo com o Barcelona está a ser encarado no balneário do Benfica. "Temos de ganhar. Sabemos que vamos sofrer, mas para nos classificarmos temos de vencer e já demonstrámos que o podemos fazer", atirou, reconhecendo que, embora o empate neste jogo possa servir, pela cabeça dos encarnados não passa outro cenário que não seja a vitória. "A opção é ganhar, mas não há que enlouquecer. Sabemos que vamos jogar fora, os resultados estão a ser bons."Sobre o momento do Barcelona, Grimaldo reconhece que o clube passou por "uma situação complicada". "Agora com a chegada de Xavi há a sensação de que tudo vai mudar no Barça e que ele saberá levar o projeto por diante. Com Xavi pode mudar tudo, pode voltar a confiança que se calhar se perdeu. Ele vai dar mais força à equipa, trará as ideias que tinha como jogador. O Barça vai crescer muito durante o ano."O Barcelona joga em 4x3x3 e o Benfica com três defesas. E agora não tem Lucas Veríssimo. "É uma baixa importante, ele estava a fazer uma temporada espectacular. Temos de ser agressivos ofensivamente e fazer contra-ataques fortes", explicou, afiançando que o adversário "tem jogadores de muita classe" e que "não está em crise".E qual é a chave para vencer em Camp Nou? "Ter como referência o jogo de Lisboa, foi quase perfeito. É difícil tirar a bola ao Barça. Temos de sair em contra-ataque e defender muito bem. Não cometer erros, ter bola e ser agressivos no contragolpe."