Grimaldo dá confiança ao Benfica: treino de hoje será decisivo Lateral-esquerdo terminou o clássico com queixas, mas Roger Schmidt conta tê-lo no confronto com o Inter, amanhã à noite





• Foto: Paulo Calado