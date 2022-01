Grimaldo: «De fora, o nosso campeonato parece fácil...»

Grimaldo esteve à conversa com Ricardo Rocha, um dos embaixadores da Liga Portugal, sobre o frente a frente das meias-finais da Allianz Cup entre Benfica e Boavista (terça-feira, 19H45), e não escondeu as 'ganas' das águias."A ambição do Benfica é sempre ganhar qualquer competição e este troféu é importante para nós. Temos de ganhar frente ao Boavista e chegar à final", afirmou em declarações transmitidas na Sport TV.Numa conversa descontraída, o lateral-esquerdo reconheceu que quando chegou a Portugal, vindo do Barcelona, não conhecia "a grandeza do clube", assim como também o surpreendeu a qualidade da Liga. "De fora parece uma liga que é fácil de jogar, entre 3 ou 4 equipas que disputam o título, mas as equipas são muito fortes tecnicamente e ganhar os jogos é complicado".