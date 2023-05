Grimaldo de saída do Benfica: «Joguei num clube europeu de topo durante 7 anos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Grimaldo foi oficializado esta segunda-feira pelo Bayer Leverkusen e não esconde o entusiasmo pelo desafio."É um desafio excitante. Joguei num clube europeu de topo durante 7 anos, mas estou entusiasmado para mostrar as minhas mais-valias na Bundesliga. Para mim, é uma das melhores ligas na Europa e é única em termos de ambiente e atmosfera nos estádios. Estou muito orgulhoso que um clube da Bundesliga como o Bayer me queira. Estou certo que iremos passar um ótimo tempo juntos", disse aos órgãos oficiais do clube alemão.Depois de sete épocas e meia ao serviço dos encarnados, Grimaldo optou por mudar-se para a Bundesliga, onde receberá cerca de 5 milhões de euros limpos por ano, conforme Record já noticiou