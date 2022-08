Grimaldo diz estar bem

Grimaldo saiu mais cedo do encontro com o Casa Pia, mas o lateral-esquerdo está apto para o jogo com o Dínamo Kiev, na quarta-feira. Foi o próprio que o garantiu, numa publicação nas redes sociais, na qual também enalteceu o último triunfo. “Vitória importante num campo difícil de jogar. Obrigado benfiquistas pelo ambiente. Estou bem e preparado para o próximo jogo”, assinalou o espanhol, confirmando as palavras de Schmidt. “Ficou apenas atordoado”, explicou o treinador.