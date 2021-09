Grimaldo: «Dizer que seria titular no Barcelona era estar a faltar ao respeito...»

Após o triunfo do Benfica (3-0) na receção ao Barcelona para a Liga dos Campeões, Álex Grimaldo prestou declarações ao programa 'El Larguero', da rádio Cadena SER, onde admitiu que a equipa catalã não realizou uma boa exibição.





Formado no clube culé, Grimaldo, que deixou o clube em 2016 para reforçar o Benfica, foi questionado sobre se nos dias de hoje seria titular no lado esquerdo da defesa - no plantel de Ronald Koeman há Sergiño Dest (titular na Luz) e Jordi Alba (atualmente lesionado) para essa posição - e o espanhol do Benfica deu uma resposta... cordial."O Jordi Alba continua a ser um dos melhores do mundo, o Sergiño Dest também tem estado bem. Dizer que seria titular ou não seria estar a faltar ao respeito a qualquer jogador do plantel do Barça", disse Grimaldo, que assumiu ter ficado surpreendido com a desorganização da equipa do Barcelona na Luz e reconheceu que o golo madrugador do Benfica foi determinante para o desfecho do encontro."Na segunda parte estavam desorganizados e conseguimos afetá-los. Tivemos a sorte de começar o jogo logo a marcar e na segunda parte fomos superiores", afirmou o espanhol, que antes do jogo havia dito, em entrevista ao 'Sport', que o Barcelona é a sua casa e não pretende fechar a porta a um eventual regresso Grimaldo foi ainda confrontado com a forma como vê o 'novo' Barcelona sem Messi, agora no Paris SG, e reconheceu que defrontar o argentino "é sempre lixado", mas disse acreditar que os catalães "vão dar a volta por cima".