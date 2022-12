Grimaldo e a derrota em Braga: «Não estivemos ao nosso nível mas fechamos o ano na liderança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Grimaldo assumiu este sábado, através de uma publicação nas redes sociais, que a exibição do Benfica em Braga esteve uns furos abaixo do nível habitual que a equipa tem apresentado esta temporada. "Ontem não estivemos ao nosso nível mas fechamos o ano na liderança. Agora é para pensar no próximo jogo e voltar às vitórias. Obrigado benfiquistas pelo apoio num jogo complicado, juntos atingiremos os objetivos", escreveu o lateral-esquerdo espanhol.