Grimaldo e a eliminação da Taça de Portugal: «Não é o momento para fazer autocrítica»

Grimaldo assumiu, esta sexta-feira, ter sido "muito complicado jogar em inferioridade" numérica - graças à expulsão de Bah aos 31 minutos - no duelo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga (que ditou a eliminação do Benfica da prova, 1-1, 4-5 pen. ), frisando que este "não é o momento para fazer autocrítica"."Há momentos para fazer autocrítica mas hoje não é o momento. Fizemos tudo para passar às meias finais mas foi muito complicado jogar em inferioridade desde o início do jogo. Agora temos de continuar para atingir os objetivos que faltam, juntos contra todos, carrega Benfica!", escreveu o espanhol no Instagram.