Grimaldo e a oficialização no Leverkusen: «Não me agradou, não entendi como se tornou público»

A oficialização no Bayer Leverkusen, quando faltava cerca de duas semanas para terminar o campeonato, não deixou Grimaldo satisfeito, garante o próprio. "Foi algo que não me agradou. Não sabia que as coisas iam ser assim, sabia que tinha assinado, estava no meu direito, mas não entendi como as coisas se tornaram públicas. Falei com o míster e disse que não sabia porque tinha acontecido tudo isto", contou o lateral-esquerdo, em entrevista à BTV.O espanhol não escapou aos mais críticos, algo que compreende. "Entendo que as pessoas se tenham chateado comigo, mas não sabia que isso ia acontecer. Estive aqui, desde o primeiro dia do ano, a cem por cento; desde 1 de janeiro, altura em que já podia assinar por outro clube, dei tudo por este clube, dei a vida. Também o clube deu tudo por mim", acrescentou.