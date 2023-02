Grimaldo e Chiquinho despedem-se de André Almeida: «Serás sempre uma lenda do Benfica»

André Almeida viu a rescisão confirmada esta quinta-feira por Rui Costa , presidente do Benfica. "Um jogador que esteve nos últimos 15 títulos do clube. Merece o respeito de todos nós", revelou o líder das águias.Nas redes sociais, os jogadores do Benfica que acompanharam o defesa em parte desde período iniciado em 2011 mostraram-se rendidos ao internacional português."Mano, só tenho palavras de agradecimento para ti, começamos há 8 anos como companheiros de equipa e agora temos uma amizade que será para sempre. Não é para qualquer um ganhar 12 títulos e jogar mais de 300 jogos com esta camisola, por isso sempre serás uma lenda do clube. Quero-te irmãozinho", escreveu Alejandro Grimaldo.Chiquinho não poupos nas palavras para agradecer a ajuda do amigo que ganhou quando entrou para os quadros do Benfica."É só para te desejar o melhor na tua vida e na tua carreira. Desde o primeiro momento que entrei no Benfica que me acolheste e me trataste como um irmão. És um exemplo para mim a todos os níveis. Foi um prazer partilhar o balneário contigo mas acima de tudo ser teu amigo. Deixaste a tua marca neste grande clube, mereces todo o respeito. O melhor está por vir sempre! Te amo André Almeida