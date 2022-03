Grimaldo e Darwin na equipa da semana da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alejandro Grimaldo e Darwin Nuñez integram a equipa da semana na Liga dos Campeões. Recorde-se que o uruguaio está também nomeado para jogador da semana.O Villarreal é o clube mais representado com quatro jogadores, seguido do Atlético Madrid com três, ao passo que os encarnados e o Chelsea têm dois jogadores.Gerónimo Rulli (Villarreal) – 10 pontosPervis Estupiñán (Villarreal) – 9 pontosStefan Savic (Atlético) – 9 pontosPau Torres (Villarreal) – 12 pontosAlejandro Grimaldo (Benfica) – 10 pontosRenan Lodi (Atlético) – 13 pontosChristian Pulišic (Chelsea) – 10 pontosJorginho (Chelsea) – 6 pontosArnaut Danjuma (Villarreal) – 8 pontosDarwin Nuñez (Benfica) – 9 pontosAntoine Griezmann (Atlético) – 7 pontos