Grimaldo e o golo anulado a Darwin: «Porquê 2 centímetros? É raro...»

Alejandro Grimaldo falou em "coisas externas" relativamente aos jogos do Benfica esta temporada, deixando subentendidas críticas à arbitragem de Luís Godinho."Já não é um jogo nem dois, são muitos jogos. Isto tem de mudar. Este clube merece o respeito que não está a ter. Não quero apontar a culpa aos outros porque ela também é nossa. A culpa é de todos em geral. Não ajuda que percamos muitos pontos, jogo a jogo, por coisas externas", aferiu à BTV."Dentro de campo não parecia fora-de-jogo. É preciso de ver no VAR. São dois centímetros e uma casualidade. Porquê 2 centímetros? É um raro. A última jogada é uma falha da equipa e não pode acontecer. As emoções de tentar conseguir a vitória na última bola parada custou-nos a derrota."