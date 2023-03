Grimaldo eleito defesa do mês de fevereiro da Liga Bwin

J?o?g?o?s? s?e?m? G?r?i?m?a?l?d?o? o atleta do @SLBenfica continua em



Se fosses tu a decidir, quem escolhias?#LigaPortugal #criatalento #nãopára pic.twitter.com/pjfmyHlg6B — Liga Portugal (@ligaportugal) March 14, 2023

Alejandro Grimaldo foi eleito o defesa do mês de fevereiro da Liga Bwin e repetiu assim a distinção alcançada no período compreendido entre dezembro e janeiro.O lateral-esquerdo do Benfica reuniu 27,78% dos votos dos treinadores principais da competição e superiorizou-se a António Silva, companheiro de equipa nas águias, e a Tomás Araújo, do Gil Vicente, que somaram ambos 13,49% dos votos.O espanhol, recorde-se, foi totalista nos três jogos que os encarnados disputaram no referido período, tendo feito uma assistência.