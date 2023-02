Grimaldo eleito o melhor defesa da Liga Bwin em dezembro e janeiro

Grimaldo foi escolhido como o melhor defesa de dezembro e janeiro da Liga Bwin. O lateral-esquerdo do Benfica recebeu 20,63% dos votos dos treinadores principais da competição.Assim, o camisola 3 das águias superou o colega de equipa Otamendi, que contabilizou 11,11% das preferências. Já Pedro Porro, lateral que saiu do Sporting para o Tottenham, e João Basso, central do Arouca, dividiram o terceiro posto com 10,32% dos votos.Durante este período, refira-se, Grimaldo foi titular em sete jogos, tendo anotado um golo e três assistências.