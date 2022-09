Grimaldo explica golo que levantou a Luz: «É uma forma peculiar de pegar a bola»

Eleito o homem do jogo frente ao Maccabi Haifa , Alejandro Grimaldo mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica na jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões.O lateral-esquerdo espanhol explicou o segundo golo, que levantou as bancadas do Estádio da Luz: "É uma forma peculiar de pegar a bola, já treino essa maneira há alguns anos, pois gosto de rematar fora da área. Felizmente, a bola entrou e estou feliz pelo triunfo", destacou o atleta benfiquista aos microfones da ElevenGrimaldo assume que o golo teve uma dedicatória especial: "A minha namorada está grávida e já tinha vontade de fazer um golo por ela e pela minha filha."