Grimaldo fala da mística do Benfica e atira: «É o maior clube de Portugal e da Europa»

De saída para o Bayer Leverkusen, Grimaldo qualifica o Benfica como "o maior clube de Portugal e da Europa." No quinto episódio do documentário 'Eu Amo o Benfica', produzido pela 'B Play', o lateral-esquerdo enaltece a mística dos encarnados."A mística benfiquista é morrer pelo clube. É o maior clube e Portugal e da Europa", salienta o espanhol, que, durante o documentário, mostra-se como um dos elementos mais vocais no balneário.Em março, antes da vitória por 3-0 frente ao Marítimo, o defesa deixou um aviso aos colegas. "Estamos a fazer uma época incrível, mas ainda não ganhámos nada", apontou.