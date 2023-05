Grimaldo: «Haverá quem não compreenda, mas dei tudo por este clube durante os oito anos»

Grimaldo foi, naturalmente, um dos focos na festa dos jogadores do Benfica no relvado da Luz. O lateral-esquerdo realizou este sábado, frente ao Santa Clara, o último jogo com a camisola dos encarnados.





Em declarações aos jornalistas, o espanhol sublinhou o amor que tem pelo clube e explicou o porquê de ter assinado o convite do Bayer Leverkusen. "Demos tudo, eu também dei tudo por este momento. Sabia que ia sair daqui e precisava fazê-lo em grande ganhando este título. Os adeptos merecem-no e eu, pessoalmente, também acho que o merecia", começou por dizer o lateral-esquerdo, em declarações aos jornalistas no relvado da Luz.

Penálti no último jogo

"É um momento muito especial, muitas sensações, foram muitos anos aqui. Eu amo este clube, apesar de sair por outros motivos, eu amo este clube e para sempre irei amar."

Os motivos para a saída

"Levo oito anos aqui no clube. Queria experimentar outras coisas, tentar novos objetivos. Eu amo este clube, sempre o disse, tenho personalidade para dizer as coisas na cara, e se eu saio deste clube não é porque eu não o amo."

Se fosse hoje, assinava pelo Bayer?

"Sem dúvida que este momento é muito especial para mim. Estar aqui hoje é incrível, mas assinei com o Bayer Leverkusen porque falei com o Xabi Alonso e decidi que queria estar com ele no próximo ano, tentar outros objetivos e viver uma nova experiência na minha carreira futebolística."

Mensagem para os adeptos

"Haverá sempre gente compreende e outros que não, mas dei tudo por este clube durante estes oito anos. Essa é a realidade. Espero que estejam orgulhosos de mim e que o Benfica seja muito feliz no futuro porque eu estarei sempre a apoiar. Estive oito anos aqui, fiz a minha carreira aqui. É incrível tudo isto. Eu amo este clube. Só quero dizer obrigado a toda a gente."