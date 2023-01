Grimaldo: «Jogávamos em casa? Que ambiente benfiquista do ca...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Alejandro Grimaldo abriu o ativo na vitória do Benfica em Paços de Ferreira (0-2) e recebeu o prémio de 'Homem do Jogo' para a Liga Portugal. O espanhol não respondeu a perguntas da Sport TV mas comentou as incidências do encontro nas redes sociais, aproveitando para enaltecer o apoio dos adeptos das águias."Vitória importante hoje e feliz pelo golo, continuamos na liderança. Jogávamos em casa? Que ambiente benfiquista do ca...", frisou o lateral das águias, acabando com um impropério. O Estádio Capital do Móvel encheu para o encontro antecipado da 20ª jornada da Liga Bwin: estiveram nas bancadas 8.060 espectadores.Em resposta à publicação, muitos foram os fãs do camisola 3 dos encarnados que lhe pediram para renovar contrato. Refira-se que Grimaldo termina o vínculo com o clube da Luz em junho próximo.