Grimaldo na rota do Newcastle

O Newcastle está atento à situação de Grimaldo e pode avançar para a contratação do espanhol. De acordo com o 'Express', os magpies consideram que esta poderá ser uma boa oportunidade para garantir o lateral, tendo em conta a polémica que envolveu Grimaldo na última jornada da Liga NOS, na qual o jogador recusou integrar a convocatória. É que tal poderá levar as águias a aceitar libertar o jogador, de 26 anos, por um valor mais baixo. Além do Newcastle, nos últimos dias foi noticiado que a Juventus e o Arsenal também estarão atentos à situação do lateral-esquerdo e poderão apresentar propostas ao Benfica.