Alejandro Grimaldo admitiu que o Benfica não esteve à altura do FC Porto (3-0), no clássico nos 'oitavos' da Taça de Portugal, e até pediu desculpa."Penso que a equipa não estava à altura da situação da partida. Em cinco minutos sofremos dois golos de bola parada. Não é o que o Benfica necessita, temos de dar a volta à situação. Quero pedir desculpa, não é a imagem que queremos dar a quem nos apoia. Noa é a imagem que podemos dar. Não sei como explicar. Sabemos o que é jogar com o FC Porto, jogadores com intensidade, o míster disse-nos que tínhamos de ser mais intensos que eles, ir à segunda bola. Temos de analisar, dar a volta à situação. Ainda há muito campeonato. Temos de lutar pelas três competições, ganhar campeonato, Taça da Liga e chegar longe na Champions. Queremos dar a volta a situação, deixar outra imagem. Não podemos deixar esta imagem", disse o lateral à Sport TV.