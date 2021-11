Grimaldo: «No Benfica adquiri maturidade futebolística»

Grimaldo admitiu, numa entrevista ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo, que está a viver no Benfica o seu melhor momento profissional. O jogador - que fez parte da sua formação no Barcelona - está desde 2015 na Luz e admite sentir-se feliz."Estou muito contente por ter tido a oportunidade de crescer no Barcelona, mas agora estou no Benfica, onde também sou feliz. Penso que estou no meu melhor momento por um fator essencial: adquiri maturidade futebolística", admitiu o jogador, numa entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo'.Há seis anos na Luz, Grimaldo reconhece o Benfica lhe deu "muito". "Trata-se de um clube que apostou fortemente em mim e que me permitiu dar o salto para a elite. Cresci como jogador e como pessoa. Melhorei muito e competi na Europa. Estou feliz com tudo o que fiz e até onde cheguei, mas claro que tenho motivações, sou ambicioso e quero ganhar mais títulos."