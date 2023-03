Grimaldo pré-convocado para a seleção espanhola

Grimaldo pode fazer a estreia pela principal seleção espanhola no final deste mês. A boa época que o lateral tem efetuado ao serviço do Benfica não passa despercebida lá fora e este encontra-se na lista de pré-convocados do selecionador Luis de la Fuente para os encontros com a Noruega e a Escócia que se irão realizar nos próximos dias 25 e 28, respetivamente.A informação foi avançada pelo portal 'Relevo', que dá conta que Grimaldo é um velho conhecido de De la Fuente, pelo que não será uma novidade vê-los trabalhar juntos. É que antes de rumar ao Benfica, na época 2015/16, o defesa foi internacional Sub-19 pelos espanhóis, numa altura em que a seleção era orientada pelo treinador que rendeu Luis Enrique ao leme da La Roja.Este é um desejo antigo do jogador que, tal comodeu conta, está mais próximo de renovar com o Benfica, depois de Rui Costa se ter aproximado das exigências de Grimaldo para prolongar o vínculo com as águias. Mas o processo ainda não está fechado.