Grimaldo pretendido pelo Borussia Dortmund

Alejandro Grimaldo está na agenda do Borussia Dortmund, revela a imprensa espanhola. O lateral-esquerdo dos encarnados, de 27 anos, pode ser o eleito para render Raphaël Guerreiro, que está de saída do clube alemão.

A situação dos jogadores é bastante semelhante, pois ambos estão em final de contrato com os respetivos clubes e deverão prosseguir a carreira noutros emblemas na próxima época. Falta saber onde.

Recorde-se que a SAD benfiquista tem tentado a renovação com Grimaldo, mas o defesa tem recusado assinar um novo vínculo com as águias, na expectativa que surjam propostas mais aliciantes. O jogador tem sido apontado a vários clubes, mas ainda está sem destino certo. Para já, é certo que irá terminar a época de águia ao peito.