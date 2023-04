Grimaldo realiza trabalho de ginásio na véspera do Benfica-Inter

O Benfica realizou, na manhã desta segunda-feira, o último treino tendo em vista a receção de amanhã ao Inter, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Grimaldo realizou trabalho de ginásio, enquanto Gonçalo Guedes e Ristic estiveram no relvado e estão na última fase de recuperação das respetivas lesões. Francisco Domingues, lateral da formação das águias, também foi chamado por Roger Schmidt.O treinador alemão, refira-se, não poderá contar com Alexander Bah, que se lesionou no clássico frente ao FC Porto e continua em tratamento, nem com Otamendi, que cumprirá castigo. Draxler também continua de fora. Florentino Luís, João Mário e Gonçalo Ramos são os três jogadores que se encontram em risco de exclusão para a 2.ª mão, caso vejam o cartão amarelo no jogo de amanhã.Recorde-se que o Benfica recebe esta terça-feira, pelas 20 horas, o Inter no Estádio da Luz, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.