Grimaldo 'reclama' por só ter fotos com João Mário: «É porque estamos sempre a discutir»

Alejandro Grimaldo e João Mário protagonizaram uma curiosa troca de partilhas na rede social Instagram depois do encontro entre o Benfica e o V. Guimarães , que os encarnados ganharam por 5-1.Tudo começou com Grimaldo, com uma espécie de reclamação. "Só tenho fotografias contigo, João Mário! Será porque estás sempre a marcar?", questionou o espanhol, recebendo uma curiosa resposta do médio: "É porque estamos sempre a discutir [emoji a rir]".