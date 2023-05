Grimaldo revela que Schmidt lhe pediu para jogar lesionado: «A equipa precisava de mim»

Grimaldo diz despedir-se do Benfica sabendo que deu tudo. O lateral-esquerdo contou, em entrevista à BTV, que chegou mesmo a jogar com problemas físicos, a pedido de Roger Schmidt, com quem foi construíndo uma boa relação."Comuniquei-lhe a minha decisão [de sair rumo ao Bayer Leverkusen] antes de ser pública. Ele sabia que eu estava a treinar a mil, inclusive cheguei a estar lesionado e joguei porque ele me pediu e a equipa precisava que eu jogasse. Nos últimos jogos ele sabia que eu ia dar tudo. Comuniquei-lhe a minha decisão, disse que estava aqui e queria ganhar o título e que se contasse comigo eu iria dar tudo", revelou o espanhol. "O mister disse-me, desde o primeiro dia, que se eu desse tudo estaria até ao final comigo. E assim foi. Foi uma relação bonita neste último ano entre mim, o mister e o presidente, apesar da saída. Dei tudo pelo clube até ao último dia", acrescentou.