Grimaldo satisfeito com a exibição: «A equipa está muito forte»

Grimaldo não escondeu a sua satisfação com a qualificação do Benfica para a Champions e destacou a qualidade mostrada pela equipa na vitória por 3-0, diante do Dínamo Kiev."Era um dos primeiros objetivos e conseguimos num jogo em que alcançámos um bom resultado. Mostrámos uma boa dinâmica e a equipa está muito forte com a ajuda dos adeptos. Creio que um dos nossos pontos fortes é entrar forte para conseguirmos logo uma vantagem no marcador e temos conseguido. A equipa está a um grande nível, temos de continuar assim, e melhorar", afirmou o lateral, à Eleven, onde apontou o objetivo na Champions:"Queremos chegar o mais longe possível a nível europeu, tal como aconteceu o ano passado, quando atingimos os quartos de final. Num clube como o Benfica o objetivo tem de ser este".