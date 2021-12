Grimaldo testou positivo à Covid-19 poucas horas depois do clássico do Dragão

O Benfica anunciou esta manhã, em comunicado no seu site oficial, que Alex Grimaldo testou positivo à Covid-19 nos testes realizados ao plantel principal, poucas horas depois de ter atuado a tempo inteiro diante do FC Porto. Ao queapurou, apesar do teste positivo, Grimaldo está sem sintomas.Note-se que o caso de Covid-19 do espanhol se trata de uma reinfeção, depois de já ter estado também a contas com o vírus em janeiro, curiosamente também depois de um jogo com o FC Porto.Desta forma, Grimaldo é já baixa certa para o encontro da próxima semana, válido para a Liga Bwin, que não terá também o contributo de Nicolás Otamendi, expulso no clássico de ontem.