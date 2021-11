Grimaldo: «Tivemos as duas ocasiões mais claras do jogo»

Grimaldo não tem dúvidas que o Benfica teve "as duas ocasiões mais claras do jogo" para vencer o Barcelona esta terça-feira, uma partida que terminou com um empate sem golos ().Em declarações à ELEVEN, o lateral-esquerdo espanhol formado no Barcelona não escondeu o sentimento "muito especial" de jogar em Camp Nou."Sabiamos que jogávamos contra uma equipa muito forte, especialmente em casa. No ataque posicional, é praticamente uma das equipas mais fortes do Mundo. Tivemos de saber sofrer. Tivemos as duas ocasiões mais claras do jogo", começou por dizer o defesa das águias."É um sentimento bom. Quando saiu o sorteio, sabíamos que iríamos defrontar equipas que lutam pelo título na prova. É muito complicado passar aos oitavos. Temos de ganhar o nosso jogo e esperar. O Barcelona vai a Munique.""Foi muito especial, desde criança era um sonho jogar em Camp Nou. Consegui-o esta noite. Conseguimos o empate e temos hipóteses de passar aos oitavos", terminou.