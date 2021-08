Grimaldo: «Tivemos dois anos difíceis mas nunca deixámos de acreditar»

Grimaldo reagiu ao empate (0-0) do Benfica, em Eindhoven, que garantiu aos encarnados o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.





"É muito importante para o Benfica e para nós, para todos os adeptos. Tivemos dois anos difíceis mas nunca deixámos de acreditar. Estamos a trabalhar há uns anos, a equipa está muito forte e unida. Assim vamos enfrentar todas as competições e objetivos juntos. Vamos em frente sem olhar para trás", começou por referir, na flash-interview, à Eleven Sports."Temos trabalhado muito com o míster no aspeto defensivo. Isso viu-se porque estivemos a defender o tempo quase todo porque tínhamos menos um jogador. Somos uma equipa muito unida e muito bem trabalhada defensivamente", acrescentou."Somos uma equipa que gosta de ter a bola, temos jogadores para isso, mas é muito importante defender. A fase defensiva é muito importante e nas fases de grupos vamos ter muitos jogos assim, mas gostamos de atacar e queremos ganhar", finalizou.