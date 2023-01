Grimaldo tranquiliza adeptos sobre lesão: «Acho que não é nada de grave»

Alejandro Grimaldo, que deu início à vitória do Benfica sobre o Varzim (2-0) ao apontar o primeiro golo logo ao minuto 4, de livre direto, teve de ser substituído aos 55' devido a uma lesão no pé direito que contraiu ainda na primeira parte, num lance ao minuto 12 com João Faria e Tito Júnior.O lateral esquerdo espanhol, que ainda prosseguiu em campo mas se viu obrigado a sair, tranquilizou os adeptos após o final da partida. "Foi um entorse no mesmo pé, uma entrada um pouco dura, mas estou bem. Vamos ver amanhã, estou tranquilo porque acho que não é nada de grave. Amanhã veremos", atirou aos microfones da RTP na 'flash interview'.