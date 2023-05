Grimaldo: «Vai ser assim até o último dia que vista esta camisola porque sinto-me benfiquista e amo este clube»

Lutámos até o fim, e sempre vai ser assim até o último dia que vista esta camisola porque sinto-me Benfiquista e amo este clube. Estamos a um passo do nosso objetivo. Juntos @SLBenfica ! pic.twitter.com/LRcbU8KckQ — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) May 21, 2023

Alejandro Grimaldo acorreu às redes sociais para comentar o empate (2-2) no dérbi com o Sporting, que deixa o Benfica muito perto de se sagrar campeão. O espanhol das águias prometeu profissionalismo até ao último dia de ligação ao clube da Luz."Lutámos até o fim, e sempre vai ser assim até o último dia que vista esta camisola porque sinto-me Benfiquista e amo este clube. Estamos a um passo do nosso objetivo. Juntos Benfica", vincou o camisola 3 através das redes sociais.Grimaldo, já comprometido com o Bayer Leverkusen para a próxima temporada, foi titular no dérbi e foi rendido na segunda parte por Ristic.