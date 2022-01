Grimaldo volta a visar Moreirense: «Uma equipa que não queria jogar»

É duro, viemos com motivação para ganhar e fazemos uma partida contra uma equipa que não queria jogar https://t.co/2jCLUbanSs #EPluribusUnum #AG3?? pic.twitter.com/dpEkSzYKUZ — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) January 16, 2022

Alejandro Grimaldo tinha ontem, no final do empate () entre Benfica e Moreirense, criticado a postura dos cónegos no Estádio da Luz e este domingo voltou a fazê-lo. Através de uma publicação nas redes sociais, o lateral-esquerdo das águias disse que a formação atualmente orientada por Ricardo Sá Pinto não quis jogar, ao contrário das águias."É duro, viemos com motivação para ganhar e fazemos uma partida contra uma equipa que não queria jogar", escreveu o defesa dos encarnados.Recorde-se que já no final da partida, o técnico do Moreirense. "É normal, quando não se consegue ser tão acutilante ou competente contra uma equipa como a nossa, que haja alguma frustração. Antijogo, comigo nunca houve nem vai acontecer", atirou, na conferência de imprensa realizada na Luz.