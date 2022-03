Gripe impediu Yaremchuk de ajudar em campanha solidária

Yaremchuk era um dos jogadores esperados ontem na Luz, mas o avançado contraiu uma gripe. Naturalmente, o internacional ucraniano tem acompanhado com preocupação a invasão armada da Rússia ao seu país, mas tem recebido o apoio de toda a equipa, tal como os colegas e a estrutura do futebol têm reforçado. No último jogo em casa, frente ao V. Guimarães, o atacante entrou na segunda parte e usou a braçadeira de capitão, tendo recebido uma enorme ovação do público. De resto, Yaremchuk já deve estar hoje apto e a presença na receção ao Vizela, amanhã,. é quase certa. Ainda assim, Darwin deverá ser titular.