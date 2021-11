Grupo de 55 sócios lançou estas propostas para alteração aos estatutos do Benfica

Documentos Temas lançados para debate

Um grupo de 55 sócios, entre os quais se destacam os nomes de Braz Frade, o banqueiro Eduardo Stock da Cunha e o advogado Francisco Proença de Carvalho, entregou na secretaria geral do Benfica um documento com 18 propostas para alterações aos estatutos do clube da Luz. Entre as mudanças propostas destacam-se a limitação do número de mandatos dos órgãos sociais das águias."Limitação dos mandatos dos presidentes dos órgãos sociais ao máximo de 3 mandatos consecutivos (12 anos)", pode ler-se no ponto seis do documento, ao qual se seguiu o pedido para a redução do número de anos de sócio efetivo para alguém se poder candidatar à liderança do clube: "Reformulação dos critérios de elegibilidade dos presidentes dos órgãos sociais no sentido de se poderem candidatar pessoas com um mínimo de 15 anos de sócio efetivo, em vez dos atuais 25, com a idade mínima que passaria a ser de 35 anos".O grupo de trabalho considera ainda que os números de votos correspondentes à antiguidade de um sócio devem sofrer mudanças. A sugestão que deixam à comissão responsável pela alteração dos estatutos é a seguinte:1-5 anos: 1 voto5-10 anos: 5 votos10-15 anos: 20 votos15-25 anos: 30 votosMais de 25 anos: 50 votosHá também a pretensão que os estatutos indiquem um limite ao endividamento do clube. Além de ser nomeado um auditor externo, o grupo de 55 sócios do Benfica defende a "inserção nos estatutos de uma cláusula que vincule a direção a preparar os orçamentos de modo que o passivo do clube se contenha (ou passe a conter-se) dentro de rácios prudentes (nomeadamente por relação aos rendimentos operacionais do clube)", assinala-se, tendo ficado assinalado que "esta alteração só fará sentido se houver definição de limites, seja um valor de um rácio (receitas /dívida, por exemplo) ou um valor absoluto."Recorde-se que já foi criada uma comissão de trabalho para o efeito, ainda que não se saiba quem a irá integrar.