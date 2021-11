Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Grupo não deixa cair Seferovic: avançado suíço foi muito acarinhado Falhanço que poderia dar triunfo às águias no terreno do Barcelona deixou jogador abalado, mas colegas foram bastante solidários com o suíço no final do jogo





• Foto: Paulo Calado