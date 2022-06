Götze a resolver futuro

Mario Götze, depois de ter sido associado ao Benfica e ao Eintracht, soma agora mais um interessado. O Inter Miami, emblema da MLS, terá encetado negociações com o médio que esteve muito próximo de assinar com o clube da Luz. De acordo com o ‘ML Soccer’, os norte-americanos terão observado o alemão durante a última temporada e estarão agora a fazer de tudo para assegurar a contratação do jogador.De qualquer forma, o Eintracht Frankfurt continua a ser uma forte possibilidade para Mario Götze prosseguir a carreira. O facto de terem presença garantida na Champions é um dos fatores que levam o internacional alemão a considerar com toda a atenção a proposta que lhe chegou às mãos. O jogador era um dos alvos do Benfica para a próxima época, mas o impasse nas negociações fez arrefecer o interesse das águias.