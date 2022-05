Götze é desejo muito caro: salário (quase) proibitivo para os cofres do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Götze é treinado por Roger Schmidt desde o verão de 2020 e o técnico gostaria de continuar a contar com o médio no Benfica, mas este é um desejo demasiado caro para a equipa Luz.Além deste ainda ter contrato com os holandeses até 2024, o salário de Götze é quase proibitivo para os cofres benfiquistas e a direção de Rui Costa não irá cometer qualquer loucura pelo médio.