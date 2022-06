Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Götze na porta de entrada: SAD do Benfica quer fechar negócio em breve Já há acordo com o PSV. Falta apenas com o jogador





Alemão, aqui em disputa com Gilberto, já não deve fugir

• Foto: Vítor Chi