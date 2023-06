Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Guarda-redes cabo-verdiano partilhou o balneário do Feyenoord com Kökçü: «É um número dez moderno» Elber Évora vestiu a camisola do clube holandês de 2012 a 2020 e diz que médio é um bom jogador e uma "boa pessoa"